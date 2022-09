Φθιώτιδα

Λαμία: Φωτιά ξέσπασε σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/9) στην Πυροσβεστική για καπνό που άρχισε να βγαίνει από τα παράθυρα του 3ου Δημοτικού Σχολείου στη Λαμία. Άμεσα στο σημείο η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.



Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η Ομάδα ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν άμεσα μια μικρή εστία εντός του κτιρίου, την οποία κατάφεραν να ελέγξουν πριν επεκταθεί στο υπόλοιπο συγκρότημα.

Οι πυροσβέστες επενέβησαν με φυάλες οξυγόνου εντός του κτιρίου, όπου οι φλόγες είχαν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα.

