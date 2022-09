Σάμος

Σάμος: εντοπίστηκε σορός άνδρα

Θρίλερ με σορό άνδρα που εντοπίστηκε. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ο εν λόγω άντρας ήταν ενδεδυμένος.



Σορός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ισίδωρου στη Σάμο.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ο εν λόγω άντρας που ήταν ενδεδυμένος, είναι ηλικίας 30 ετών περίπου και ύψους 1.75μ.

Η σορός αφού ανασύρθηκε από πλήρωμα περιπολικού σκάφους μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Καρλοβασίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Από το Λιμενικό Σταθμό Καρλοβασίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

