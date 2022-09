Λάρισα

Τύρναβος: Ποδοπατήθηκαν 60 πρόβατα μετά από επίθεση λύκου

Αντιμέτωπος με ένα φρικτό θέαμα ήρθε ένας κτηνοτρόφος της περιοχής του Αμπελώνα στον Τύρναβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν πήγε στο μαντρί που διατηρεί στον δρόμο Αμπελώνα-Δελερίων, το οποίο είχε δεχτεί επίθεση από κάποιο ζώο, πιθανότατα λύκο.

Περίπου 60 πρόβατα ποδοπατήθηκαν από άλλα που προσπαθούσαν να διαφύγουν, ενώ κάποια βγήκαν έξω από τον στάβλο. Σημειώνεται πως συνολικά 600 ζώα έχει μέσα ο στάβλος.

Ένας εκ των ιδιοκτητών της μονάδας, σύμφωνα με το kosmolarissa.gr, καταγγέλλει ότι, παρότι επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την περισυλλογή των ζώων, αλλά και την καταγραφή τους, τον πληροφόρησαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να γίνει κάτι.

πηγή: kosmolarissa.gr

