Πρέβεζα: Πώς συνέβη η φονική έκρηξη στο εκτροφείο ψαριών (εικόνες)

Δάκρυα και θλίψη στην Πρέβεζα για την έκρηξη και το εργατικό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την τραγωδία.

Σε μονάδα εκτροφής πέστροφας στην Πρέβεζα σημειώθηκε η έκρηξη με δύο νεκρούς και έναν τραυματία, περίπου στις 15:30 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνελήφθησαν πριν από λίγο οι υπεύθυνοι της επιχείρησης στο Καναλάκι της Πρέβεζας, καθώς και του εξωτερικού συνεργείου που πραγματοποιούσε εργασίες οξυγονοκόλλησης με το τραγικό αποτέλεσμα.

Δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης όταν από έκρηξη σε φιάλη προπανίου σκοτώθηκαν ακαριαία ένας 41χρονος Έλληνας από την περιοχή της Πρέβεζας και ένας 49χρονος Αλβανός. Ο 49χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καναλακίου και αναμένεται να γίνει η διακομιδή του σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το εργατικό δυστύχημα φέρεται να συνέβη από κάποιες σωλήνες με οξυγόνο που περνούσαν από το σημείο που γίνονταν οι εργασίες και δεν είχαν απομονωθεί. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τους αυτόπτες μάρτυρες να παραμένουν σοκαρισμένοι.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που έβγαλε από τα σπίτια του κατοίκους των γύρω περιοχών. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πυροσβεστικά και περιπολικά οχήματα όπου απέκλεισαν την επιχείρηση. Στο σημείο παραμένουν ακόμη δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας

