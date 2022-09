Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά

“Σηκώθηκαν” δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.



Φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Για την κατάσβεση κινητοποίηθηκαν επίγεια και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής.

Επί τόπου επιχειρούν, δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και δύο αεροσκάφη.

