Μεσσηνία

Τροχαίο στη Μεσσηνία: Μηχανή κόπηκε στα δύο μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματισμένος ο αναβάτης. Τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής με μία μηχανή να συγκρούεται με ΙΧ στην Ε.Ο. Γαργαλιάνων – Μαραθόπολης, λίγο πριν τη Μαραθόπολη, στη Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ,, η μηχανή συγκρούστηκε με Ι.Χ. το οποίο βγήκε από παράδρομο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος να σημειωθεί φορούσε κράνος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή κόπηκε στα δύο, ενώ ο οδηγός βρέθηκε αρκετά μέτρα πιο μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.

Ο δρόμος έκλεισε για αρκετή ώρα, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛΑΣ, όχημα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και παρέλαβε σοβαρά τραυματισμένο τον οδηγό της μηχανής.

Τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

πηγή: gargalianoionline.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Πετράλωνα: Το θύμα ήταν ο πιστολέρο της πλατείας Βάθη

Πρέβεζα: Πώς συνέβη η φονική έκρηξη στο εκτροφείο ψαριών (εικόνες)

Trannos: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τροχαίο