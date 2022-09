Μαγνησία

Βόλος: “Βούλιαξε” από την κακοκαιρία (εικόνες)

Το βράδυ της Κυριακής, το 112 προειδοποίησε για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πλημμύρες σημειώθηκαν στις συνοικίες της Νεάπολης και των Αγίων Αναργύρων σήμερα (05.09.2022) στον Βόλο, έπειτα από έντονη καταιγίδα.

Από τις 04.00 το πρωί οι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, βρέθηκαν και πάλι στους δρόμους για την αντιμετώπιση πλημμυρών αλλά και για απαντλήσεις υδάτων

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε στη περιοχή της Λαμπράκη και της Λαρίσης στο ύψος της Νεαπόλεως, όπου και πάλι καταστήματα της περιοχής, πλημμύρησαν από το νερό. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί για λίγη ώρα η κυκλοφορία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαντλήσεις.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει καταιγίδες έως το απόγευμα στην περιοχή της Μαγνησίας, για τον λόγο αυτό, με μήνυμά του χθες το βράδυ, το 112 προειδοποίησε για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

560 κλήσεις έλαβε το κέντρο επιχειρήσεων του ΠΣ μετά την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων σε Κ. Μακεδονια και Θεσσαλία.





πηγή: TheNewspaper.gr

