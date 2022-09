Χαλκιδική

Χαλκιδική: Βγήκαν μαχαίρια σε πανηγύρι

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανδρών. Ο ένας στο νοσοκομείο, ο άλλος αναζητείται.

Ένας 36χρονος αναζητείται από την αστυνομία για αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ τη Κυριακής στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος, στη Χαλκιδική.

Ως θύμα φέρεται 37χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, απ' όπου ήδη αποχώρησε. Στην κατοχή του τραυματία εντοπίστηκε ψεύτικο πιστόλι.

Αφορμή για το επεισόδιο φαίνεται να στάθηκε οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ανδρών, συνδεόμενη με την ενασχόλησή τους στους πάγκους της συγκεκριμένης εμποροπανήγυρης.

Τις έρευνες για την υπόθεση διεξάγουν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου.

