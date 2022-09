Κοζάνη

Κακοκαιρία: “Άνοιξαν” οι ουρανοί στην Κοζάνη (βίντεο)

Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν από τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Θεσσαλία και Κοζάνη. Τι ζημιές προκλήθηκαν.

Ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί στην Κοζάνη και στα γύρω χωριά, όπου η νύχτα έγινε μέρα με καταιγίδες και νεροποντή, σύμφωνα με το kozanimedia.

Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας και την Εγνατία οδό, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου.

Νωρίτερα, το βράδυ της Κυριακής, το 112 έστειλε μήνυμα προς τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Θεσσαλίας, ώστε να απoφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

