Κουφονήσια: Γρονθοκόπησε τη σύντροφό του μέσα στο ξενοδοχείο

Το άγριο σκηνικό του καβγά της 39χρονης με τον 38χρονο σύντροφό της διήρκησε 2,5 ώρες, ξεκινώντας απο το lobby του ξενοδοχείου για να καταλήξει στο δωμάτιο. Τι κατήγγειλε η 39χρονη για τον ξυλοδαρμό της.





Άγριος ξυλοδαρμός, γνωστής επιχειρηματία του Κολωνακίου στα Κουφονήσια. Ξημερώματα Κυριακής, ο σύντροφός της, στέλεχος σε εταιρεία, της επιτέθηκε και αφού της έριξε μπουνιές στο πρόσωπο και το σώμα βρίζοντας τη χυδαία, συνελήφθη απο την Αστυνομία και σήμερα οδηγείται στον Εισαγγελέα Νάξου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, o «θερμοαιμος» δραστης στο παρελθον φερεται να έχει εμπλακει σε «εκρηκτικά» συμβάντα ενώ το θύμα μετά το σοκ που υπέστη, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της.

Ο εφιάλτης για την 39χρονη καλλονή επιχειρηματία του Κολωνακίου, άρχισε να ξεδιπλώνεται μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, ο 38χρονος φίλος της, με τον οποίο ειναι μαζί εδώ και αρκετους μήνες και τη ζηλεύει παράφορα, βρίσκονταν σε πολυτελές resort στη Χώρα του νησιού. Οταν ο άνδρας, σε μια κρίση θυμού άρχισε να τη βρίζει αποκαλώντας την «π@@@α» και «μ@@@η» και όπως είπε η 39χρονη στους αστυνομικούς του Σταθμού Κουφονησίων την έπιασε απο τον λαιμό χτυπώντας την παράλληλα με γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα.

Ένα άγριο και βάρβαρο σκηνικό που διήρκησε 2,5 ώρες, ξεκινώντας απο το lobby του ξενοδοχείου για να καταλήξει στο δωμάτιο. Με τη γυναίκα να ξεφεύγει τελικά, άγριο ξημέρωμα απο τα νύχια του κακοποιητή της και απελπισμένη να τρέχει μέσα στη νύχτα να βρει τον Αστυνομικό Σταθμό για να καταγγείλει το συμβάν. Τελικά, στις 09:25 το πρωί της Κυριακής, ο 38χρονος παρουσιάστηκε στην Αστυνομία οπου οι άνδρες του Σταθμου Κουφονησίων του πέρασαν χειροπέδες και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της εξύβρισης (άρθρο 361 Π.Κ), σε συνδυασμό με το νόμο 3500/2006 και Ν.4531/2018 «Περί ενδοοικογενειακής βίας».

