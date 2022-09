Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Καταστροφές και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα από την ισχυρή νεροποντή. Πλημμύρισε και ο Λευκος Πύργος. Τα ορμητικά νερά να μπαίνουν σε σπίτια και καταστήματα.



Παραμένουν τα προβλήματα από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε την πόλη της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της νύχτας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τα ορμητικά νερά να μπαίνουν σε οικίες και καταστήματα, ενώ λόγω του μεγάλου όγκου των υδάτων παρασύρθηκαν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάμπης Στεργιάδης, εργασίες για τον καθαρισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Παύλου Μελά, πάνω από το νοσοκομείο 424, στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών, στον δρόμο Λητής - Μελισσουργού και στον δρόμο Πετρίτσι - Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Κιλκίς. Επιπλέον κλειστή είναι στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στη δυτική πλευρά της πόλης, η υπόγεια διάβαση των οχημάτων στη Μακρυγιάννη λόγω μη λειτουργίας του αντλιοστασίου.

Παράλληλα έκτακτες διακοπές ρεύματος σημειώνονται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω βλαβών κατά την κακοκαιρία. Γενική βλάβη υπάρχει σε αρκετά μεγάλη έκταση στο κέντρο της πόλης, ενώ ακόμη δεν υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί. Διακοπές ρεύματος καταγράφονται επίσης στις περιοχές της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων και της Ξηροκρήνης για τις οποίες εκτιμάται ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Ρεύμα δεν έχουν, επίσης, ορισμένα χωριά του Κιλκίς και ο συνοικισμός Προμηθέας στη Βέροια.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 500 κλήσεις για παροχή βοήθειας, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τους δήμους Θεσσαλονίκης, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Π.Σ. δέχτηκε 540 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής ενέργειες έγιναν σε 25 περιπτώσεις εκ των οποίων, 18 για αντλήσεις υδάτων, δύο για κοπές δέντρων και επτά για απομακρύνσεις ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Στις Συκιές, τα ορμητικά νερά στις Συκιές παρέσυραν Ι.Χ. το οποίο μπήκε σε ιχθυοπωλείο, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, προκαλώντας μεγάλη ζημιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Για τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχε προειδοποιήσει το βράδυ της Κυριακής η Πολιτική Προστασία, στέλνοντας μήνυμα από το 112. Τα φαινόμενα αναμένεται βαθμιαία από το μεσημέρι να εξασθενήσουν και τις απογευματινές ώρες θα σταματήσουν. Μέχρι τότε όμως αναμένονται βροχοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τόπους έντονες.

«Τα μεγάλα, παχιά, κυβερνητικά λόγια ενόψει της ΔΕΘ βούλιαξαν στους πλημμυρισμένους δρόμους, που μετατράπηκαν πάλι σε ποτάμια» σχολιάζει το ΚΚΕ για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, «δυο φορές μέσα σε τρεις ημέρες, οι κάτοικοι της πόλης έζησαν τραγικές στιγμές» ενώ «κινδύνεψαν ζωές, οδηγοί ακινητοποιήθηκαν, λεωφορείο του ΟΑΣΘ πλημμύρισε».

«Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των κατοίκων, οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, οι καταστροφές υπογραμμίζουν την έλλειψη βασικών υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία έχει τη σφραγίδα διαδοχικών κυβερνήσεων, διοίκησης της περιφέρειας και δημοτικών αρχών, με το δικό του μερίδιο ευθύνης ο καθένας» τονίζει το κόμμα στην ανακοίνωσή του.

Ζημιές και στον Λευκό Πύργο

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: το επόμενο εξάμηνο και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Φιλιππίδης: η αποκλειστική μαρτυρία της πρώτης καταγγέλουσας, η συνέχεια της δίκης και το νέο του σπίτι (βίντεο)

Ομαδικό βιασμό καταγγέλει 16χρονη