Ο σεισμός στη Σάμο έριξε σοβάδες της οροφής του δημαρχείου (εικόνες)

Μέρος της οροφής του δημαρχείου της Σάμου έπεσε μετά τη διπλή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ζημιές προκλήθηκαν στο δημαρχείο της Σάμου, μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν στο νησί την 31η Αυγούστου.

Σε φωτογραφίες που ανήρτησε ο δήμαρχος ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, φαίνονται οι σοβάδες της οροφής που έπεσαν στο χώρο αναμονής του δημαρχείου.

«Ο Θεός μάς φύλαξε. Λόγω πτώσης οροφής προ ολίγου στον χώρο αναμονής του ισογείου του Δημαρχείου και μέχρι ολοκλήρωσης του ελέγχου παραμένει κλειστό», έγραψε στην ανάρτησή του ο δήμαρχος.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Γιώργος Στάντζος αναφέρει:

«Το άμεσο ενδιαφέρον και τη στήριξη του δήμου μας σε όποια ενέργεια απαιτηθεί εξέφρασε προ ολίγου, σε προσωπικό τηλεφώνημα του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας μετά το παρολίγο ατύχημα στο Δημαρχείο μας.

Ευχαριστώ για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την ουσιαστική στήριξη.

Ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον».

