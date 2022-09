Πρέβεζα

Πρέβεζα: “Έβλεπε” τον θάνατό του ο 41χρονος που σκοτώθηκε στην έκρηξη

Συγκλονίζουν η σύζυγος του εργαζόμενου που σκοτώθηκε στη δουλειά του, αλλά και ο πατέρας του. Ήξερε τι τον «περίμενε», είχε γίνει και «πρόβα».

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ραγίζει καρδιές η σύζυγος του 41χρονου πατέρα τριών παιδιών έχασε τη ζωή του, μαζί με έναν ακόμη 49χρονο συνάδελφό του, στη φονική έκρηξη σε μονάδα ιχθυοτροφείου στην Πρέβεζα.

Έβλεπε το θάνατό του ο 41χρονος, που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη σε μονάδα ιχθυοτροφείου στην Πρέβεζα. Η περιγραφή της συζύγου του καθηλώνει.

«Πριν τρεις μέρες μου λέει ‘Ζήνα είπα στο αφεντικό μου ότι έχει διαρροή και αυτός είπε να δουλέψτε κανονικά, δεν έχουμε τίποτα’. Το βράδυ που καθόμασταν εδώ μου λέει ‘θα με φέρουν κάρβουνο’. ‘Σταμάτα τη δουλειά, Μάκη Σταμάτα τη δουλειά Μάκη Θα βρούμε αλλού και θα φύγουμε....’», περιγράφει η Ζηνοβία Πάσχου, σύζυγος του θύματος.

Ο 41χρονος ήταν έτοιμος να παραιτηθεί, καθώς όπως καταγγέλλει η σύζυγος του, οι συνθήκες ασφαλείας ήταν ανύπαρκτες.

«Κάνει την κίνηση για να φύγει και του λέει: ‘είσαι ο καλύτερός μου ο εργάτης, θα σου δώσω ό,τι θες περισσότερα χρήματα, αρκεί να κάτσεις στη δουλειά μου’. Ο Μάκης είπε, ‘θα κάτσω αφεντικό, αλλά θα με βάλεις στη βιομηχανική’, να είμαι δίπλα στο σπίτι μου να γλιτώσω τα πήγαινε-έλα’.

‘Εντάξει, εντάξει’, πάει την Κυριακή και γίνεται το συμβάν ...Και επειδή περάσαμε ένα θέμα υγείας με την μικρή μας την κοπέλα και χρειαστήκαμε κάποια χρήματα, του έδωσε χρήματα και του κράταγε κάθε μήνα 100 ευρώ από το μισθό του, για να του ξεπληρώσει το ποσό και επειδή του είχε μεγάλη υποχρέωση για αυτό το θέμα, δεν ήθελε να φύγει μέχρι να του δώσουμε τα χρήματα πίσω.

Εγώ αυτήν τη στιγμή που μιλάω, δεν ξέρω που βρίσκω τη δύναμη να σας τα πω. Σας τα λέω γιατί βρέθηκαν εκεί άλλα παιδιά που είχαν δουλέψει στην εργασία και ήρθαν εδώ και μου είπαν δεν θέλουμε να πεις ποιοι είμαστε, αλλά όντως οι συνθήκες ήταν όπως τα έλεγε ο άντρας σου. Είχα πάει και εγώ πολλές φορές το είχα δει με τα μάτια μου και δεν το πίστευα....».

Ο 41χρονος και ο 49χρονος συνάδελφός του που έχασαν τη ζωή τους, είχαν κάνει ... πρόβα θανάτου και πριν από 6 χρόνια, καθώς και τότε είχε γίνει έκρηξη στη μονάδα.

«Το 2016 ο φίλος του που σκοτώθηκαν παρέα είχε γίνει πάλι μία έκρηξη πάνω στη μονάδα στην ιχθυοκαλλιέργεια στη χόχλα και τον βούτηξε ο Μάκης και τον πέταξε μέσα στο νερό γιατί καιγόταν σε όλο του το πρόσωπο τον πήγαν οι ίδιοι στο νοσοκομείο στα Γιάννενα και του είπε, ‘για να μη με κυνηγήσει,ς θα σου αγοράσω κρέμες, γάζες, ό,τι χρειαστείς’ και το κουκούλωσαν στη συνέχεια κατάσταση δεν άλλαζε πάλι άθλιες οι συνθήκες...», λέει η σύζυγος του θύματος της έκρηξης.

Απαρηγόρητος είναι και ο πατέρας του 41χρονου.

«Έκανε την παραίτηση του να φύγει, τον παρακάλεσε και ξαναπήγε πίσω και πήγε στην παγίδα θανάτου, γιατί εκεί ήταν παγίδα θανάτου. Πριν δύο μέρες έκλαιγε στο σπίτι και έλεγε ‘θα φύγω μάνα’. Τον παρακάλεσε ξανά πάλι και ξαναπήγε και μετά από δύο μέρες μπουμ, μπουμ, μπουμ», περιγράφει ο Φανούριος Φατούρος, πατέρας του θύματος.

Οι δύο άντρες εκτελούσαν εργασίες οξυγονοκόλλησης όταν έγινε η φονική έκρηξη χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του δυστυχήματος... Ο τρίτος εργαζόμενος που τραυματίστηκε κατά την έκρηξη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, εκτός κινδύνου.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας, Χρήστος Δημόπουλος, σημειώνει πως «υπάρχει στους εργαζόμενους βουβή οργή.... Μάθαμε πως υπήρχε διαρροή υγραερίου, μύριζε έντονα το υγραέριο και έγιναν κάποιες τεχνικές εργασίες με ηλεκτροκόλληση και έτσι έγινε το δυστύχημα. Έπρεπε η εταιρεία να έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός.... Σίγουρα δεν λειτούργησαν τα πρωτόκολλα όπως έπρεπε αλλιώς δεν θα είχαμε το δυστύχημα...».

Ο υπεύθυνος βάρδιας και ο διευθύνων σύμβουλος της μονάδας συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ,οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρέβεζας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται.

