Θεσσαλονίκη - Πλημμύρες: εισαγγελική έρευνα μετά από αναφορά της Πυροσβεστικής

Εισαγγελική έρευνα για τις πλημμύρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τον κίνδυνο που διέτρεξαν πολίτες.

Ποινικές ευθύνες για τα πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης, με έρευνα που παραγγέλθηκε προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αφορμή, κατά πληροφορίες, στάθηκε αναφορά της ίδιας της Πυροσβεστικής προς την Εισαγγελία για τους κινδύνους που προέκυψαν τόσο την περασμένη Παρασκευή όσο και δύο 24ωρα αργότερα (Κυριακή προς Δευτέρα) σε ανθρώπους και σε πράγματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.





Υπό αυτές τις συνθήκες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος έδωσε εντολή προς τον εισαγγελέα ποινικής Δίωξης Δημήτρη Σμυρνή να διενεργηθεί επείγουσα προκαταρκτική εξέταση με διερευνώμενο αδίκημα αυτό της πλημμύρας, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Η έρευνα στρέφεται κατά παντός υπευθύνου και στο πλαίσιο αυτό θα προσκομιστούν οι εκθέσεις αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τα συμβάντα όπου κλήθηκε να επιληφθεί και κυρίως αυτά όπου κινδύνευσαν άνθρωποι. Αντικείμενο δε της έρευνας αναμένεται να αποτελέσει και το σκέλος του καθαρισμού των φρεατίων.

Οι διενεργούντες την έρευνα θα αναζητήσουν απαντήσεις σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για τον καθαρισμό τους, εάν υπήρξε αμελής συμπεριφορά αναφορικά με τον καθαρισμό και εφόσον υπήρχε τι όφειλε να γίνει.

Να σημειωθεί ότι παρόμοια έρευνα είχε διαταχθεί τον περασμένο Ιούνιο, ύστερα από άλλη δυνατή νεροποντή που είχε δημιουργήσει προβλήματα και ζημιές στην πόλη. Και εκείνη η έρευνα είχε ανατεθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

