Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών (βίντεο)

Αγώνας δρόμου για τη διάσωση του παιδιού που τελικά δεν τα κατάφερε.

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ένα 4χρονο κορίτσι, που το απόγευμα της Τρίτης είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή, κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί βρισκόταν σε πλοιάριο με μετανάστες, που εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ βρισκόταν νότια της Κρήτης.

Μαζί με το παιδί, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και η μητέρα του.

