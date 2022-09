Λασιθίου

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό

Στην Εντατική νοσηλεύεται ο 23χρονος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.



Σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται 23χρονος, ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από ταράτσα ύψους 3,5 μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση του 23χρονου οφείλεται σε ατύχημα, καθώς εκείνη την ώρα μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε στο κενό.

Ο νεαρός, έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε αρχικώς στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αλλά από τους γιατρούς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

