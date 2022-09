Λέσβος

Ναυάγιο με μετανάστες στην Λέσβο

Μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρααλία του νησιού. Στο σημείο άνδρες του Λιμενικού.

Nαυάγιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Λέσβου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γίνεται λόγος για σκάφος στο οποίο επέβαιναν 200 άτομα.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", αρχικά οι κάτοικοι κατήγγειλαν ότι έβλεπαν πτώματα να ξεβράζονται σε παραλία της Λέσβου. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού που διαπίστωσαν ευτυχώς ότι οι άνθρωποι στην παραλία ήταν ημιλιπόθυμοι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο, ωστόσο σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ πρόκειται για μετανάστες που προσπάθησαν να έρθουν στην χώρα μας από την Τουρκία.

