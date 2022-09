Μαγνησία

Βόλος: Μητέρα έδιωξε την ανάπηρη κόρη της από το σπίτι γιατί.. την ενοχλεί!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπλανώμενο το κορίτσι, ζήτησε βοήθεια από αστυνομικούς. Σοκ πρκαλούν όσα έρχονται στο φως. Τι είπε η μητέρα στους αστυνομικούς.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Μαγνησίας βρέθηκε μία 23χρονη, ζητώντας βοήθεια από τους ένστολους.

Η νεαρή είπε στους αστυνομικούς ότι, η μητέρα της την εγκατέλειψε σε ξένη πόλη, όπου δεν γνώριζε κανέναν, αφήνοντάς την και χωρίς χρήματα.

Όπως η ίδια είπε στους αστυνομικούς, είχε περάσει τη νύχτα στις καρέκλες καφετέριας, στην παραλία του Βόλου.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και βρήκαν τη μητέρα της 23χρονης, που είναι άτομο ΑμεΑ και εκείνη τους απάντησε ότι, «από τη στιγμή που μόνη της έφυγε από το σπίτι, ας γύριζε σε αυτό!’».

Με εντολή του εισαγγελέα, η 23χρονη κοπέλα έμεινε στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, εκεί όπου οι αστυνομικοί της πρόσφεραν φαγητό και ζεστασιά. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η νεαρή, η μητέρα της, τής στερεί ακόμα και το αναπηρικό επίδομα που λαμβάνει, αφήνοντάς την χωρίς χρήματα, ενώ για ημέρες δεν είχε λάβει τη φαρμακευτική της αγωγή.

Θείος της 23χρονης έφτασε από τα Τρίκαλα στο Βόλο, για να την παραλάβει, ενώ η μητέρα της πήρε τριήμερη προθεσμία για να απολογηθεί, δείχνοντας αμετανόητη, αφού όπως είπε, «δεν μπορεί και δεν θέλει να ζει με το παιδί της, διότι την ενοχλεί η έλλειψη συνεννόησης μαζί του!».

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό

Ωρωπός: Αδήλωτος δούλευε ο 17χρονος ντελιβεράς που σκοτώθηκε σε τροχαίο