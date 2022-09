Καβάλα

Καβάλα: ξύλο σε καφετέρια γιατί... άργησε η παραγγελία! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαμός σε καφετέρια στην Καβάλα γιατί άργησε η παραγγελία. Καρέ - καρέ το αδιανόητο περιστατικό.

Θύμα ξυλοδαρμού από έναν 45χρονο στην Καβάλα έπεσε μια ιδιοκτήτρια καφέ της πόλης επειδή άργησε να πάει σε εκείνον και την παρέα του… την παραγγελία τους.

Στο άγριο σκηνικό έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που υπάρχει στην καφετέρια με τον εξαγριωμένο 45χρονο να φτάνει στο σημείο να χαστουκίζει την γυναίκα.

Όπως περιγράφει σε ανάρτηση του στην σελίδα του στο Facebook ο γιος της ιδιοκτήτριας του καφέ Κλεισθένης Τζάκης όλα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου:

«Βία!

Κάθε μέρα κι ένα καινούριο περιστατικό! Κάποια ακούγονται και κάποια κρύβονται πίσω από τον φόβο!

Βία στα παιχνίδια.

Βία στο σχολείο.

Βία στις σχέσεις.

Βία στην εργασία.

Βία στην οικογένεια.

Και όλο αυτό φαύλος κύκλος! Άνθρωποι που γεννούνται μέσα στην βία και καταλήγουν να βρίσκονται κρυμμένοι πίσω από αυτήν βγάζοντας όλα τους τα ψυχολογικά στους άλλους και ειδικά σε γυναίκες, παιδιά και ζώα με την γνωστή ατάκα,

«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» (έτσι τουλάχιστον πιστεύουν)

Βία! Μια λέξη με πολύ άσχημη έννοια που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αν δεν σταθείς τυχερός βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το χειρότερο σενάριο που θα είσαι ή ο θύτης ή το θύμα. Μια λέξη που υπήρχε πάντα στην ζωή μας, απλά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση κάτι σαν… πανδημία χωρίς καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια. Και πολλές φορές καταλήγει σε φόνο! Μια λέξη που ξεκινάει από την ίδια την οικογένεια!

Προσωπικά ως άντρας έχω σκεφτεί αρκετές φορές πως θα αντιδρούσα αν στην θέση του θύματος ήταν η μάνα μου, η αδερφή μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, ο σκύλος μου και η πρώτη εικόνα που βλέπω είναι να κουβαλάνε τον θύτη τέσσερεις! Από την άλλη πάλι επικρατεί η λογική και σκέφτομαι πως δεν θα έπεφτα ποτέ στο επίπεδο κάποιου βιαστή ή δολοφόνου!

Πολλές φορές επίσης προσπάθησα να μπω και στην θέση του θύτη. Ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο του για να χτυπήσει/βιάσει/σκοτώσει μια γυναίκα; Μήπως ο «αντρισμός» του; Μήπως η μαγκιά του; Μήπως η μυική του δύναμη; Νιώθει ενοχές; Έχει κάποια δικαιολογία για όλα αυτά; Ή απλά προσπαθεί να το παίξει κυρίαρχος και με το ξύλο-βιασμό νομίζει πως θα υποτάξει μια γυναίκα; Αυτά μεγάλε είναι αλλά παιχνίδια που παίζονται σε αλλά «γήπεδα». Το πιθανότερο λοιπόν είναι πως ο θύτης είναι ένα θρασύδειλο και άνανδρο ον που κρύβετε πίσω από τα ψέματα και τα ψυχολογικά που του φόρτωσε η οικογένεια του!

Ένας τέτοιος «άντρας» λοιπόν έκανε την εμφάνιση του το Σάββατο το πρωί 3/9/2022 στην πόλη μας! Ένας πρώην επαγγελματίας στο λιανεμπόριο, που είχε μαζί με την γυναίκα του ένα κεντρικό περίπτερο στην πόλη, και τα τελευταία χρόνια δουλεύει ως οδηγός ταξί. Ο λόγος για τον Ν. Π. 45 ετών, οδηγό ταξί στην Καβάλα, όπου ήρθε στην δικιά μου την δουλειά ενώ ΔΕΝ ήταν πελάτης, να πάρει τα κομμάτια του μεγάλου του γιου Ι. Π. και της γυναίκας του Ε. Φ. που μας έβριζαν, μας διαφήμιζαν και μας απειλούσαν μέσα στο ίδιο μας το μαγαζί επειδή άργησε ο καφές του… κανακάρη τους 10 ολόκληρα λεπτά!

Αυτός ο «άντρας» λοιπόν είχε τα «κότσια» να σηκώσει το χέρι του και να χτυπήσει δύο φορές, σε δημόσιο χώρο, μπροστά σε πελάτες και περαστικούς, στην μάνα του, την γυναίκα του και τους δύο του γιους, μια γυναίκα με τρεις ρόλους ταυτόχρονα. Μια γυναίκα που είναι μάνα, εργαζόμενη και καταστηματάρχης! Κάτι τέτοια «κότσια» όμως θέλουν κόψιμο. Από την ρίζα!

Το λοιπόν,

* Συγχαρητήρια στους γονείς σου για την διαπαιδαγώγηση και τον «ανδρισμό» που έχεις.

* Συγχαρητήρια στην γυναίκα σου που αντί να σε αποτρέψει σε στήριξε φωνάζοντας μπράβο.

* Συγχαρητήρια στην διαπαιδαγώγηση που μεταλαμπαδεύεις στους γιούς σου!

* Συγχαρητήρια στους γιούς σου που μάθανε να διαστρεβλώνουν την αλήθεια ζώντας μέσα στην ίντριγκα και το ψέμα.

Και ΟΧΙ! ΔΕΝ ήταν η κακιά η ώρα ενώ βρισκόντουσαν δύο αστυνομικοί και πελάτες στο κατάστημα που του λέγανε να ηρεμήσει, να τολμάει να χτυπήσει μια γυναίκα εν ώρα δουλειάς. Ήταν τα βιώματα και οι συνήθειες που είχε και έχει μέσα στο σπίτι του! Η μάνα του άλλωστε στο παρελθόν με αποκάλεσε και κλέφτη επειδή δεν της άρεσε η τιμή του καφέ μας! Φαίνεται λοιπόν το επίπεδο της οικογένειας!

Μπορεί λοιπόν για κάποιους από εσάς να είμαι το κακό παιδί, ο κακότροπος, ο αγενής, ο παράξενος και ο αντιεπαγγελματίας… σεβαστή η γνώμη σας. Άλλωστε για να κρίνετε όλοι σας είσαστε μανούλες! Να αναρωτηθείτε όμως το γιατί, ποτέ!!! Παρόλα αυτά η οικογένεια μου, μου έμαθε να μην προσβάλω πότε κανέναν άνθρωπο, να σέβομαι την δουλειά του και ΜΗΝ σηκώνω ποτέ το χέρι μου και να χτυπάω γυναίκες!!!

Αγενής λοιπόν γίνομαι, μόνο όταν έχω να κάνω με μαλακισμένο κόσμο όπως αυτόν και την οικογένεια του γιατί όσο μεγάλο στομάχι και να έχω κάποιοι είστε τόσο μα τόσο αχώνευτοι και αντιπαθητικοί!

Τα τελευταία χρόνια δεχόμασταν μόνο λεκτική βία! Πλέον άρχισαν να ασκούν και σωματική βία! Μάθετε λοιπόν στα παιδιά σας, ανεξαρτήτου φύλου, την λέξη και την σημασία του σεβασμού προς τους συνανθρώπους τους. Γιατί δυστυχώς θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά ακόμα στο μέλλον!».

Ειδήσεις σήμερα:

Eurobasket - Πάτρα: Γιατρός πέθανε την ώρα που έβλεπε την Εθνική

Ατύχημα σε λούνα παρκ στου Ρέντη: Σε σοβαρή κατάσταση δύο από τους τραυματίες

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό