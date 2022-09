Βοιωτία

Αντίκυρα: νεκρός 16χρονος ψαροντουφεκάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για τον νεαρό που είχε πάει για ψάρεμα με τους φίλους του.

Τραγωδία συνέβη στην Αντίκυρα της Βοιωτίας, όταν ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του ενώ ψάρευε με τους φίλους του.

Πιο συγκεκριμένα, το τραγικό γεγονός συνέβη στο Λιμανάκι, στον Άγιο Νικόλαο στην παραλία Διστόμου, καθώς ένας 16χρονος νεαρός, ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, ο άτυχος 16χρονος είχε πάει στην περιοχή μαζί με φίλους του για ψάρεμα και από τη στιγμή που βούτηξε στη θάλασσα, εξαφανίστηκαν τα ίχνη του.

Η παρέα του, αφού τον αναζητούσε για ώρα κάλεσε τις Αρχές για να μπορέσουν να εντοπίσουν τον φίλο τους.

Δυστυχώς, ο 16χρονος λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.

Πηγή: tv.star.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μητέρα έδιωξε την ανάπηρη κόρη της από το σπίτι γιατί.. την ενοχλεί!

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό

Ωρωπός: Αδήλωτος δούλευε ο 17χρονος ντελιβεράς που σκοτώθηκε σε τροχαίο