Ηράκλειο

Ηράκλειο: ασθενοφόρο “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Λίγη ώρα αργότερα, σημειώθηκε και δεύτερο τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

Ασθενοφόρο ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα της Τετάρτης, πριν το χωριό Βουρβουλίτης κοντά στις Μοίρες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Μοιρών, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα δέντρο.

Στο ασθενοφόρο επέβαιναν ο οδηγός και ο γιατρός, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά σε κέντρο υγείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ασθενοφόρο πιθανώς να είχε κληθεί για τη μεταφορά μεταναστών μετά την επιχείρηση διάσωσης που έλαβε χώρα νότια του νομού Ηρακλείου.

Τροχαίο και στο Ρέθυμνο με τραυματίες αστυνομικούς

Μετά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και ένα αγροτικό αστυνομικό όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο το πρωί της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο, με τραυματίες δύο αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στο χωριό Κράνα Μυλοποτάμου.

Συγκεκριμένα, το αγροτικό όχημα των αστυνομικών οι οποίοι βρίσκονταν βρισκόταν σε υπηρεσία, άγνωστο το πώς, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε παρακέιμενο χωράφι, βάθους 4 μέτρων.

Οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Πηγή: neakriti.gr

