Ρεθύμνου

Ζωνιανά: Επίθεση σε αστυνομικούς που... βρήκαν τεράστια χασισοφυτεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό ναρκωτικών, ολοκληρώθηκε στα Ζωνιανά της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξαν επεισόδια, καθώς μερίδα ανθρώπων επιτέθηκε στους αστυνομικούς και πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα όπως μπουκάλια, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται συγκεκριμένα:

Ολοκληρώθηκε σήμερα (07.09.2022) το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα τριών ημεδαπών, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευόμενων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, σήμερα (07.09.2022) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης, του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου, των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνης και Ηρακλείου και λοιπών Αστυνομικών Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνης και Ηρακλείου με τη συνδρομή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Χανίων.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, παρακείμενους και βοηθητικούς χώρους αυτών και ποιμνιοστάσια, όπου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά:

15,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

80 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 4 μέτρα,

4 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της αποξήρανσης,

1 πιστόλι,

2 γεμιστήρες,

221 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

1 ζυγαριά ακριβείας,

2 κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των 470 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης στην ευρύτερη περιοχή του παραπάνω Δήμου, ανευρέθηκαν (4) φυτείες κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούντο συνολικά (100) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως (3) μέτρα, των οποίων οι δράστες αναζητούνται.

Η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Θάνατος Τζωρτζίνας: Την παραπομπή σε δίκη ζητά ο εισαγγελέας

ΕΛΣΤΑΤ: Πολύ ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο

Κέρκυρα: φωτιά σε σκάφη στη μαρίνα των Γουβιών (εικόνες)