Θεσσαλονίκη: Βίντεο - ντοκουμέντο από ληστεία σε βενζινάδικο

Στόχος ληστών για πολλοστή φορά έγινε βενζινάδικο στην Θεσσαλονίκη. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ καρέ τις κινήσεις τους.

Ληστεία σημειώθηκε σε βενζινάδικο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, δύο θρασύτατοι δράστες, αφού διαλύουν με φορτηγό τα προστατευτικά στόρια της επιχείρησης, στη συνέχεια εισβάλλουν και κλέβουν ό,τι βρουν μπροστά τους.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Τάσος Χάρκας, ιδιοκτήτης πρατηρίου, τόνισε ότι το κατάστημά του έχει ληστευτεί τουλάχιστον 8 φορές. Συνήθως στόχος των ληστών, όπως είπε, είναι τα τσιγάρα και τα χρήματα.

