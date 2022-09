Δωδεκανήσα

Ρόδος - Ομαδικός βιασμός: Σοκάρει η περιγραφή της 31χρονης

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Τι κατήγγειλε στους αστυνομικούς η 31χρονη.



Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου επιστρέφει για την διενέργεια προανακριτικών πράξεων και πραγματογνωμοσύνης η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από καταγγελία μιας 31χρονης Βρετανίδας στο Α.Τ. Αρχαγγέλου για ομαδικό βιασμό της από 4 Βέλγους.

Στις 7 το πρωί της Δευτέρας 5 Σεπτεμβρίου μια 31χρονη Βρετανή μετέβη στο Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου και κατήγγειλε ότι έχει πέσει θύμα ομαδικού βιασμού και στην πορεία συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες ηλικίας 31, 31, 32 και 35 ετών υπήκοοι Βελγίου.



Την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και περί ώραν 07:00 η Αγγλίδα κατήγγειλε στο Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου ότι έχει πέσει θύμα βιασμού, πράξη που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της ιδίας ημέρας στο δωμάτιο ξενοδοχείου που βρίσκεται στο Φαληράκι.



Στην συνέχεια εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου και ανέφερε πως περί ώρα 01:00 μετέβη σε κλαμπ στο Φαληράκι για διασκέδαση με ομοεθνείς φίλες της, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.



Εκεί γνωρίστηκαν με παρέα 5-8 ατόμων και στη συνέχεια αποχώρησαν όλοι μαζί και μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ανωτέρω παρέα.



Με ένα άτομο από την παρέα συνευρέθηκε ερωτικά με την συναίνεσή της στο μπαλκόνι και εντός του δωματίου. Κατά την διάρκεια της πράξης ενώ η φίλη της είχε αποχωρήσει, ήρθε σε σεξουαλική επαφή παρά φύση και παρά την θέλησή της με την υπόλοιπη παρέα των 5 έως 8 ατόμων. Στη συνέχεια αποχώρησε και επέστρεψε με ταξί στο ξενοδοχείο διαμονής της.



Η Αγγλίδα υποστήριξε ειδικότερα ότι στο ξενοδοχείο ένιωσε έλξη με ένα άτομο το οποίο έμοιαζε αραβικής καταγωγής και μιλούσε Γαλλικά, με μαύρα μαλλιά και μαύρα γένια και ήλθε σε ερωτική επαφή μαζί του στο μπαλκόνι και ταυτόχρονα στον χώρο υπήρχαν οι φίλοι του και η φίλη της. Ένιωσε, όπως είπε, περίεργα για την όλη κατάσταση αλλά με την θέληση της συνέχισε, ίσως επειδή είχε πιεί αρκετά.



Κατά την διάρκεια της πράξης έχασε από την οπτική της επαφή την φίλη της και βρέθηκε περικυκλωμένη από τους φίλους του αγοριού, οι οποίοι ξεκίνησαν να την τραβάνε και να της λένε «έλα πάμε όλοι μαζί στο δωμάτιο».



Το αγόρι με το οποίο είχε συνευρεθεί ερωτικά δεν συμμετείχε σε αυτό και του είπε «πως δεν θέλω να πάω μέσα αλλά να μείνω μαζί σου», αυτός όμως δεν έκανε κάτι για να το αποτρέψει, παρά μόνο χαμογέλασε.



Τελικά την οδήγησαν στο υπνοδωμάτιο περίπου πέντε με οκτώ άτομα και την πέταξαν στο κρεβάτι. Ξεκίνησαν να κάνουν σεξ μαζί της χωρίς να αντιδράσει ιδιαίτερα, καθώς φοβήθηκε ότι θα της συμβεί κάτι κακό.



Μετά από πολλή ώρα κατάφερε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να πάει στο μπάνιο του δωματίου, κλείδωσε την πόρτα και τα ανωτέρω άτομα προσπαθούσαν να εισέλθουν εντός χωρίς να τα καταφέρουν. Τόνισε δε ότι χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό.

Έφυγε και ενώ περίμενε ταξί έψαξε να βρει την πιστωτική της κάρτα την οποία είχε στην τσάντα της αλλά αντί αυτής βρήκε μέσα τρία με τέσσερα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά.

