Σεισμός στην Κεφαλονιά: Έπεσαν βράχια στο Ναυάγιο της Ζακύνθου (εικόνες)

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου έχει απαγορεύσει την αποβίβαση των επισκεπτών στην παραλία.



Λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς, αποκολλήθηκαν βράχια στον κόλπο του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου έχει απαγορεύσει την αποβίβαση των επισκεπτών στην παραλία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είχε προειδοποιήσει για τέτοιου είδους φαινόμενα.

Νέα σύσταση για αυστηρό έλεγχο της πρόσβασης των επισκεπτών

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Τουρισμού, προγραμματισμένη σύσκεψη της Επιτροπής Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου με τη συμμετοχή του Διευθυντή του ΟΑΣΠ, Ευθύμιου Λέκκα, και του Δημάρχου Ζακύνθου, Νικήτα Αρετάκη, με αντικείμενο την επικαιροποίηση των μέτρων ασφαλείας στην παραλία του Ναυαγίου.

Στη σύσκεψη, αποφασίστηκε η εκ νέου σύσταση για αυστηρό έλεγχο της πρόσβασης των επισκεπτών μόνο στις επιτρεπόμενες ζώνες που έχουν καθοριστεί στη σχετική επιστημονική μελέτη με παράλληλη τήρηση του ανώτατου αριθμού επισκεπτών, έτσι ώστε οι λουόμενοι να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τα πρανή (βράχοι).

Αναμένονται οι αποφάσεις των συναρμόδιων Αρχών και της Πολιτικής Προστασίας για την επικαιροποίηση των μέτρων με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών.

