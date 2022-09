Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικες

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο άνδρας, ο οποίος αρνείται την κατηγορία.



Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που συνελήφθη στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, μεταξύ αυτών της ανιψιάς του.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εις βάρος του αποδοθείσα κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικα, κατά συρροή, ισχυριζόμενος ότι η καταγγελία είναι ψευδής. Κατά πληροφορίες, υποστήριξε ότι τον ενέπλεξαν για λόγους αντεκδίκησης επειδή φέρεται να είχε μαλώσει με τον πατέρα της μίας ανήλικης. Δεν έπεισε όμως με τον ισχυρισμό του και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Όπως είχε ανακοινώσει η αστυνομία, ο 38χρονος ήταν φιλοξενούμενος στο σπίτι της αδελφής του και τα ξημερώματα της Δευτέρας μπήκε στο δωμάτιο όπου κοιμούνταν η 13χρονη ανιψιά του και η 12χρονη ξαδέλφη της, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις κατά της δεύτερης. Ο ίδιος, στα μέσα του περασμένου μήνα, κατηγορείται ότι εισήλθε πάλι στο υπνοδωμάτιο της 13χρονης, ενεργώντας ασελγείς πράξεις και κατά αυτής.

