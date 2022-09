Δωδεκανήσα

Έγκλημα στη Ρόδο: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τη δολοφονία του εργολάβου

Τον βίαιο θάνατο του εργολάβου, αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση, με τα στοιχεία να σοκάρουν.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όσον αφορά τη δολοφονία του εργολάβου στη Ρόδο, μετά την ομολογία των δραστών για την αποτρόπαιη πράξη τους.

Η νεκροψία νεκροτομή, αναφέρει ότι ο θάνατος του εργολάβου οικοδομών Τζάνη Τοπάλυ του Χαμίτ, 46 ετών, πατέρα τριών ανήλικων παιδιών, επήλθε συνέπεια κακώσεων κεφαλής κατέληξε ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου κ. Παναγιώτης Κοτρέτσος στην έκθεση νεκροψίας – νεκροτομής που υπέβαλε αρμοδίως.

Στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«Α. ΝΕΚΡΟΨΙΑ

Γενικά χαρακτηριστικά και πτωματικά φαινόμενα: Πτώμα ανδρός αρτίας σωματικής διαπλάσεως σε κατάσταση προχωρημένης σήψης-αποσύνθεσης.

Κακώσεις: Στις πρόσθιες επιφάνειες του θώρακα και της κοιλίας διαπιστώνονται εν ζωή γενόμενες πολλαπλές, ευρείες και συρρέουσες εκχυμώσεις εκ θλώντος οργάνου γενόμενες.

Στο αριστερό κάτω άκρο παρατηρείται απογύμνωση των οστών από τα μαλακά μόρια στη μεγαλύτερη έκτασή του ενώ το άκρο του ποδός λείπει εξολοκλήρου. Τα ανωτέρω λόγω μεταθανάτιας δράσης σαρκοφάγων/πτωματοφάγων ζώων.

Β. ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ

Κεφαλή: Απογύμνωση των οστών του κρανίου από τα μαλακά μόρια λόγω της σήψης και τη συνεχιζόμενη δράση σκωλήκων, πρώτης γενεάς. Στο ινιακό οστό και στα όριά του με τα κροταφικά οστά αμφοτεροπλεύρως παρατηρούνται δύο εμπιεσματικά κατάγματα με ουσιαστικά πανομοιότυπους χαρακτήρες, ήτοι κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 3,5-4 εκ., χωρίς ακτινωτές επεκτάσεις και με εισχώρηση κατεαγότων τμημάτων του έσω οστικού πετάλου στην κρανιακή κοιλότητα. Συνεπεία αυτών των καταγμάτων αναμένονται βαρείες εγκεφαλικές κακώσεις που όμως δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν καθότι ο εγκέφαλος, λόγω της σήψης, είναι σε ρευστή κατάσταση αποσύνθεσης.

Θώρακας: Διαπιστώνονται κατάγματα πλευρών (3ης-6ης), δεξιά.

Λάρυγγας – Τραχεία: Αυλός τραχείας, ελεύθερος ξένου σώματος. Υοειδές οστούν ακέραιο. Πνεύμονες: Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση.

Καρδία: Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση.

Κοιλία: Τοιχώματα άνευ κακώσεων. Διαπιστώνονται αμφοτεροπλεύρως βουβωνοκήλες, άνευ περιεχομένου, πολύ πιο έντονη δεξιά που φτάνει μέχρι το όσχεο. Περιτοναϊκή κοιλότητα ελεύθερη. Στόμαχος: Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση.

Ήπαρ: Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση.

Σπλην: Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση.

Έντερο (λεπτό – παχύ): Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση.

Νεφροί: Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση.

Ουροδόχος κύστη: Άνευ κακώσεων. Σήψη-αποσύνθεση. κενή.

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε μεταξύ 28-29/8/2022.

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Ελήφθη δείγμα πτωματικών υγρών και η χοληδόχος κύστη για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Ελήφθη τμήμα του αριστερού μηριαίου οστού για ανάλυση DNA.

Ε. ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Ο θάνατος του ΤOPALLI JANI επήλθε συνέπεια κακώσεων κεφαλής».

Πηγή: dimokratiki.gr

