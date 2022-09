Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στη Ναύπακτο (βίντεο)

Στο συμβάν επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή της Αφροξυλιάς στη Ναυπακτία.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αφροξυλιά της Ναυπάκτου.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περισσότεροι από 70 πυροσβέστες με περίπου 25 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις, κυρίως λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά στην περιοχή Αφροξυλιά του δήμου Ναυπακτίας επιχειρούν 62 #πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2022

Πηγή: nafpaktianews.gr

