Θεσσαλονίκη: νεκρός 5χρονος που έπεσε σε τζαμαρία (εικόνες)

Το αγοράκι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αγοράκι 5 ετών έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και έφερε τραύματα πιθανότατα από τζαμαρία.

Στη συνέχεια διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου και κατέληξε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδάκι έπεσε σε τζαμαρία στον οικισμό των Ρομά στα Τσαΐρια.

Έρευνες για την υπόθεση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

