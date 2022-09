Μαγνησία

Βόλος: 45χρονος μέθυσε και πέταξε πιάτο στο κεφάλι της μητέρας του

Ο 45χρονος προκάλεσε και ζημιές στο σπίτι του, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

Συνεχίζει να κρατείται μέχρι τη δίκη του ένας 45χρονος από τη Ν. Ιωνία στο Βόλο που μεθυσμένος, πέταξε ένα πιάτο στο κεφάλι της ηλικιωμένης μητέρα του και χθες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για ενδοοικογενειακή βία, πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της EΡΤ, o 45χρονος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί σήμερα Παρασκευή.

Ωστόσο αποφασίστηκε να παραμείνει προφυλακισμένος γιατί δήλωσε ότι θα επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας του να μείνει, μια γυναίκα που την είχε κακοποιήσει. Εμφανίστηκε ένας φίλος του στο δικαστήριο που δήλωσε ότι μπορούσε να τον φιλοξενήσει, αλλά το δικαστήριο δεν πείστηκε.

Ο 45χρονος προκάλεσε ζημιές στο σπίτι του την περασμένη Τρίτη, οντας σε κατάσταση μέθης και ένα από τα πράγματα που εκσφενδόνισε ήταν ένα πιάτο που βρήκε στο κεφάλι την 86χρονη μητέρα του, με την οποία ζει και που τον συντηρεί με τη σύνταξή της, καθώς ο ίδιος είναι άνεργος.

