Ρεθύμνου

Κρήτη: Ανήλικη κλώτσησε γάτα και γελούσε με τις φίλες της (βίντεο)

Η ανήλικη αφού δελέασε με χάδια την γάτα, στη συνέχεια την κλώτσησε, ενώ η παρέα της γελούσε.



Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου, με θύμα αυτή τη φορά ένα άτυχο γατάκι στην περιοχή Τσεσμές του Ρεθύμνου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μία ανήλικη κοπέλα βρίσκεται με φίλες της, ηλικίας περίπου 15 ετών, δελεάζει με χάδια μία γάτα και στη συνέχεια την κλωτσάει, ενώ η παρέα της γελάει. Μάλιστα, κάποιος βιντεοσκόπησε και το «κατόρθωμα», το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Ρεθύμνου «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» ενημερώθηκε για το περιστατικό κακοποίησης και προχώρησε σε καταγγελία την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία ενώ έχει ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

Ο βασανισμός ζώου αποτελεί κακούργημα και επιφέρει πρόστιμο έως και 50.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη.

Πηγή: neakriti.gr

