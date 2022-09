Θεσσαλονίκη

ΔΕΘ: συγκέντρωση ενστόλων στον Λευκό Πύργο (εικόνες)

Ζητούν να εισακουστούν τα αιτήματα τους και να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.

Με αφορμή την έναρξη της 86ης ΔΕΘ, το Σάββατο, συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο πραγματοποίησαν ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εν ενεργεία στελέχη αλλά και απόστρατοι.

Οι ίδιοι, ζητούν να εισακουστούν τα αιτήματα τους και να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Στα αιτήματά τους, βρίσκονται οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, μισθολόγιο στο επίπεδο του 2012, πληρωμή των υπερωριών τους και εφαρμογή της αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία στις ένοπλες δυνάμεις.

Εκπρόσωπος των πυροσβεστών ανέφερε πως «πρέπει να σταματήσει ο πολιτικός εμπαιγμός και να μπει επιτέλους ένα τέλος στην απλήρωτη εργασία. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, το φιλότιμο εξαντλήθηκε».

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε πως «δίνουμε την ψυχή και την ζωή μας πολλές φορές, μέσα από συνεχόμενες κρίσεις και δεν υπάρχει καμία στήριξη από την κυβέρνηση». Μάλιστα, πρόσθεσε πως η πολιτεία οφείλει να είναι δίπλα στην ΕΛ.ΑΣ., «η οποία αγωνίζεται καθημερινά για τους πολίτες και για την ελληνική κοινωνία. Αλλά εμείς είμαστε μόνοι, και είναι μεγάλο ζήτημα να νιώθεις μόνος. Εάν η κυβέρνηση δεν υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, θα δει πράγματα από την αστυνομία που δεν έχει ξαναδει, τα ψέματα τελείωσαν».

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, αναμένεται πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που πιθανόν να καταλήξει στο ΥΜΑΘ.

