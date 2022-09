Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: πρόστιμο στην ανήλικη που κλώτσησε γατάκι

"Καμπάνα" πολλών χιλιάδων ευρώ στην 15χρονη για την κακοποίηση της γάτας.

Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Μία 15χρονη κοπέλα, όπως φαίνεται σε βίντεο που μάλιστα αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, φαίνεται να προσεγγίζει αρχικά το ζώο, να το κρατάει στα χέρια της, να το αφήνει κάτω και στη συνέχεια να το κλωτσά με τέτοια δύναμη που το τετράποδο εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr στην 15χρονη η οποία ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία και κλήθηκε την Παρασκευή (9/9) σε απολογία λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ευρώ.

Μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Ρεθύμνου «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» ενημερώθηκε για το περιστατικό κακοποίησης και προχώρησε σε καταγγελία την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία ενώ έχει ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

Ο βασανισμός ζώου αποτελεί κακούργημα και επιφέρει πρόστιμο έως και 50.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη.

