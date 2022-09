Αχαΐα

Πάτρα: Άνδρας απειλεί με τσεκούρι

Αναστάτωση στην Πάτρα με άνδρα που απειλεί με τσεκούρι. Στο σημείο ΕΛΑΣ και διαπραγματευτής...

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή του Πυροσβεστείου στην Πάτρα καθώς ένας άνδρας απειλεί με τσεκούρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άλλος άνδρας επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημά του μπροστά από το σπίτι του.

Τότε, βγήκε από το σπίτι του με το τσεκούρι και άρχισε να απειλεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να βρίσκεται σε σύγχυση και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να μιλήσουν μαζί του και να τον ηρεμήσουν.

