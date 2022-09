Αχαΐα

Πάτρα: Χειροπέδες στον άνδρα που απειλούσε με τσεκούρι (εικόνες)

Τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα που απειλούσε γείτονα του, μετά από τσακωμό για ασήμαντη αφορμή...



Τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα που απειλούσε με τσεκούρι από το σπίτι του στην πλατεία Πυροσβεστείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ Πατρών και με την συνδρομή των αστυνομικών του τμήματος με όλα τα μέτρα προστασίας, μπήκαν μέσα στο σπίτι του άνδρα ο οποίος σήκωσε το τσεκούρι προς το μέρος των αστυνομικών.

Η επιχείρηση έλαβε τέλος, με τον άνδρα να συναλαμβάνεται και να οδηγείται στο τμήμα.

Στο σπίτι του έμεινε για αρκετές ώρες μετά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε με κάποιον που είχε σταθμεύσει το όχημά του μπροστά από το σπίτι του. Ο 57χρονος άνδρας τσακώθηκε μαζί του και στη συνέχεια πήρε το τσεκούρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος κρατούσε το τσεκούρι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Αστυνομία. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι, ενώ ο άνδρας είναι γνωστός στην αστυνομία και από άλλες υποθέσεις.

Πηγή: flamis.gr

