Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει την γυναίκα του γιατί δεν έβρισκε να παρκάρει!

Ο άνδρας ξέσπασε μπροστά στα μάτια των δυο παιδιών του. Συνελήφθη μετά την καταγγελία της συζύγου του.



Τελειωμό δεν έχουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με άλλο ένα να σημειώνεται το βράδυ της Πέμπτης στον Βόλο, που κατέληξε στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα μετά από καταγγελία της συζύγου του.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η γυναίκα, ο άνδρας δεν έβρισκε χώρο να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και ξέσπασε στη σύζυγό του, μπροστά στα δύο παιδιά τους, ωστόσο η γυναίκα ζητά να λυθεί το μεταξύ τους θέμα, μέσω ποινικής διαμεσολάβησης.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την καταγγελία, απείλησε την γυναίκα ότι θα τη σκοτώσει και την έβρισε, όταν επέστρεψε στο σπίτι του μεθυσμένος και ενώ η γυναίκα κοιμόταν στον καναπέ, την ξύπνησε, την έβρισε χυδαία και της ζήτησε να πάρει το αυτοκίνητό της από τη θέση που το πάρκαρε, για να σταθμεύσει το δικό του…

Όπως ήταν φυσικό, από το επεισόδιο ξεσηκώθηκε όχι μόνο η οικογένεια, που έχει δύο ανήλικα παιδιά και τα οποία, εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι, αλλά και η γειτονιά.



Σύμφωνα με τα όσα υποστήρισε η σύζυγος, απευθυνόμενος στα δύο ανήλικα παιδιά ο 40χρονος είπε «θα της κάνω ό,τι βλέπετε στις ειδήσεις. Θα τη σκοτώσω», τρομοκρατώντας και τα παιδιά του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για να δικαστεί, αλλά η σύζυγός του δήλωσε ότι επιθυμεί να ακολουθήσει ποινική διαμεσολάβηση.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, άφησε ελεύθερο τον κατηγορούμενο και ανέβαλε τη δίκη για την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνταχθεί το πρακτικό της ποινικής διαμεσολάβησης και η υπόθεση να μπει στο αρχείο.

