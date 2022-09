Εύβοια

Εύβοια: Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από την θάλασσα

Τραγικό τέλος για την άτυχη γυναίκα. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Νεκρή ανασύρθηκε από την θάλασσα μία 85χρονη γυναίκα στην Εύβοια.

Η άτυχη ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή στον όρμο Παλτρών Αιδηψού.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμεναρχείο Αιδηψού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

