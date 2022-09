Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στην οδό Κορίνης κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος».



Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

