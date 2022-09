Ρεθύμνου

Κρήτη: Συλλήψεις για όπλα σε Ρέθυμνο και Μυλοπόταμο

Μίνι "οπλοστάσιο" βρήκαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια ελέγχων σε ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν δύο Έλληνες σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί, στο πλαίσιο καταπολέμησης της οπλοφορίας και οπλοκατοχής, διενήργησαν αρχικά έρευνα στο σπίτι του ενός εκ των συλληφθέντων σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όπου βρήκαν ένα πιστόλι με τον γεμιστήρα του, 49 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μαχαίρι και σιδερογροθιά.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε ΙΧΦ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δεύτερος συλληφθείς, όπου εντοπίστηκαν δύο φυσίγγια και δύο μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης και το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

