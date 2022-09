Χαλκιδική

Φωτιά σε σπίτι - Χαλκιδική: νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία για το περιστατικό.

Τραγωδία στη Χαλκιδική, όταν μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα, εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας.

Πιο συγκεκριμένα, μια ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία στην Αρναία Χαλκιδικής.

Η φωτιά ξέσπασε κατά τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (10/9) σε διπλοκατοικία στην Αρναία Χαλκιδικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε διπλοκατοικία στην Αρναία Χαλκιδικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2022

