Κόρινθος: μηχανή “καρφώθηκε” σε τουριστικό λεωφορείο - νεκρός ο οδηγός (εικόνες)

Παρά την άμεση κινητοποίηση ο οδηγόε της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόρινθο με έναν νεκρό οδηγό μηχανής.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 37χρονος, έχασε τη ζωή του στο 14ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Ισθμού – Επιδαύρου στο ύψος του Κατακαλίου.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο της μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτας του και καρφώθηκε σε διερχόμενο τουριστικό λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής. Παρά την άμεση επέμβαση από το ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ο οδηγός είχε υποκύχει στα τραυματά του.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας από όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος στο 14ο χλμ. παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου Επιδαύρου. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2022

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

