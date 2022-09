Τρίκαλα

Ενδοοικογενειακή βία: Αστυνομικός συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται αυτή τη φορά στα Τρίκαλα. Η καταγγελία της συζύγου και η σύλληψη από συναδέλφους του.



Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας στα Τρίκαλα, όταν κλήθηκαν να περάσουν χειροπέδες σε έναν εν ενεργεία συνάδελφό τους, εναντίον του οποίου είχε υποβάλει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία η σύζυγός του, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία της συζύγου του ότι τη χτύπησε, επιστρέφοντας στο σπίτι από την υπηρεσία του.

Μετά την καταγγελία της συζύγου του, ο αστυνομικός συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, ο οποίος του απήγγειλε κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία και τον παρέπεμψε να δικαστεί από το Αυτόφωρο.

Όμως, η δίκη αναβλήθηκε καθώς ζήτησε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος του.

