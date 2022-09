Ηράκλειο

Σύλληψη επιβατών για άγριο καβγά μέσα σε αεροπλάνο!

Αναστάτωση στον αέρα για επιβάτες και πλήρωμα. Εκτός εαυτού ήταν οι δύο άνδρες, αρνούμενοι να πειθαρχήσουν στις εκκλήσεις για να ηρεμήσουν.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από Τσεχία προς Ηράκλειο, το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου.

Ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Τσεχία λογομάχησαν έντονα μέσα στο αεροπλάνο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και στη συνέχεια λογομάχησαν με το πλήρωμα του αεροσκάφους, όταν τους είπαν να σταματήσουν.

Με την προσγείωση του αεροπλάνου στο «Ν. Καζαντζάκης», η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 44χρονο άνδρα και την 43χρονο φίλη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

