Χανιά

Γυναίκα κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της (εικόνες)

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής, με θύμα την άτυχη γυναίκα, που κάηκε ζωντανή, μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Πως συνέβη το κακό...

Νέα τραγωδία συγκλονίζει την κοινωνία των Χανίων.

Μια γυναίκα 82 περίπου ετών βρήκε τραγικό θάνατο, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Ο συναγερμός στην πυροσβεστική σήμανε λίγο μετά τις 11:30στα Χανιά, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν απανθρακωμένη την άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομιοί.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ανακοίνωση του αναφέρει «Σορός ηλικιωμένης ανασύρθηκε από οικία εντός της οποίας εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία κατεσβέσθη προ αφίξεως της Υπηρεσίας μας που ειδοποιήθηκε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».