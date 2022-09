Φθιώτιδα

Μητροπολίτης Φθιώτιδος: Δωρεάν εγγραφή στο ΚΔΑΠ “Άγιος Εφραίμ” για παιδιά που δεν πήραν voucher

Παρέμβαση – έκπληξη της Μητροπόλεως Φθιώτιδος και της «Αποστολής» για τα παιδιά της Λαμίας.



Έμπρακτη απάντηση στο τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η απόρριψη εκτατοντάδων αιτήσεων για στήριξη μέσω ΕΣΠΑ (voucher) σε εκατοντάδες οικογένειες, που ενώ πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, έμειναν έξω από τη δυνατότητα δωρεάν φοίτησης των παιδιών τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού, έδωσε σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος και ο φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή».

Κατά την διάρκεια του Open Day, μίας ανοιχτής ημέρας στην κοινωνία, για να γνωρίσει τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού «Άγιος Εφραίμ» της «Αποστολής» και της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στην Λαμία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, απευθυνόμενος στις οικογένειες, οι οποίες υπέβαλαν αίτημα για εγγραφή των παιδιών τους μέσω ΕΣΠΑ (voucher) στο ΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ» και οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από την ΕΕΤΑ κατά τεράστιο ποσοστό, ανακοίνωσε ότι η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος θα επιχορηγήσει την ένταξη στο ΚΔΑΠ και θα καλύψει το σχετικό κόστος του απολεσθέντος voucher για όλες ανεξαιρέτως τις οικογένειες, οι οποίες είχαν υποβάλει αίτηση για το ΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ» και οι οποίες απορρίφθηκαν.

«Είναι αδιανόητο τόσες πολύτεκνες οικογένειες, τόσες μονογονεϊκές οικογένειες, τόσες δυσκολεμένες οικογένειες να μείνουν έξω από το πρόγραμμα αυτό, την στιγμή μάλιστα που πολλές εξ αυτών είχαν ενταχθεί τις προηγούμενες χρονιές. Σε μία χρονιά μάλιστα με ραγδαία επιδείνωση της ακρίβειας, με ασύμμετρη αύξηση του ενεργειακού κόστους και με ένα χειμώνα μπροστά μας εξαιρετικά δύσκολο, δεν μπορούμε να αφήσουμε ακάλυπτες αυτές τις οικογένειες, που και το δικαιούνται αντικειμενικά, αλλά και κυρίως έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στις εκπαιδευτικές δομές της Εκκλησίας μας. Για τον λόγο αυτό όσα παιδάκια δεν πήραν φέτος voucher, θα έλθουν κανονικά και εντελώς δωρεάν στο ΚΔΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ, και συγχρόνως θα λάβουν κανονικά και το δικαίωμα φοίτησης με προνομιακούς όρους στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος Γερμανός ο Μελωδός».

Παράλληλα ο κ. Συμεών μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα παρουσίασαν το ανανεωμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ», αλλά και το νέο πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και δραστηριοτήτων για τη νέα χρονιά. Επίσης, ο κ. Συμεών εξέφρασε την χαρά του που η πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ», που εργάστηκε υποδειγματικά τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του ΚΔΑΠ, από εφέτος θα εργάζονται στην δημόσια εκπαίδευση ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία, που έλαβαν μέσα από την εργασία τους στο ΚΔΑΠ. «Δημιουργούμε μία μαγιά εκπαιδευτικών, την οποία ετοιμάζουμε για την δημόσια εκπαίδευση και το καλό της κοινωνίας μας» τόνισε ο κ. Συμεών.

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είναι μία σημαντική μέρα. Εάν περπατήσουμε έξω στην κοινωνία, θα διαπιστώσουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ήρθαν να βοηθήσουν και να ανακουφίσουν τις οικογένειες από ένα επιπλέον πρόβλημα.

Όταν δημιουργήσαμε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού «Άγιος Εφραίμ» είπαμε, ότι θα ανοίξουμε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι δεν πρόκειται να το χαλάσουμε και κυρίως θα το κρατήσουμε ενωμένο με όλες μας τις δυνάμεις, και όσο γίνεται, θα το μεγαλώσουμε. Η μεγαλύτερη χαρά είναι να βλέπουμε τα παιδιά μας να προοδεύουν και για εμάς η περασμένη χρονιά ήταν εντυπωσιακή, γιατί είδαμε τα παιδιά μας να φεύγουν ευτυχισμένα και η απόδοσή τους στο σχολείο ήταν εξαιρετική. Αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε., αυτός είναι ο σκοπός μας.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού «Άγιος Εφραίμ» είναι γεμάτο αγάπη, είναι δίπλα στην οικογένεια και αυτό θα συνεχίσει να κάνει με τις αρχές, τις οποίες ξεκίνησε».

