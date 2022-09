Κοζάνη

Κοζάνη: σορός εντοπίστηκε σε λίμνη

Πού στρέφονται οι έρευνες για τη σορό που εντοπίστηκε στη λίμνη Πολυφύτου.

Θρίλερ με τον εντοπισμό σορού στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη.

Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική μετά τον εντοπισμό πτώματος, σε προχωρημένη σήψη, στη λίμνη Πολυφύτου,κοντά στο φράγμα και στο ύψος της Αγίας Κυριακής.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,της Αστυνομίας και ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι και εντόπισαν το πτώμα, στις όχθες της λίμνης, καθώς ψάρευαν.

Ήδη στην Ασφάλεια Κοζάνης έχουν ξεκινήσει να μελετούν φακέλους εξαφανισθέντων ατόμων από την ευρύτερη περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα

