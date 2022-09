Λάρισα

Λάρισα - τροχαίο: νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

(εικόνα αρχείου)

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία φορά η άσφαλτος αυτή τη φορά στη Λάρισα.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 27χρονος αναβάτηης μηχανής, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο δρόμο προς Φαλάνη, όταν η μηχανή που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας της για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παρά τις ηρωικές προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, τελικά ο 27χρονος, υπέκειψε στα τραύματά του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Σήμερα (11-09-2022) τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Λάρισας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

Ακρόπολη - Παρθενώνας: άνδρας κρέμασε σημαίες στις σκαλωσιές (εικόνες)