Πάτρα: πατέρας και γιος πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών

Τραγωδία στην Πάτρα, με πατέρα και γιο, που έφυγαν από τη ζωή με διαφορά λίγων ωρών.

Απίστευτο παιχνίδι της μοίρας για μια οικογένεια στην Πάτρα, που βυθίστηκε στη θλίψη με πατέρα και γιο να φεύγουν από τη ζωή με διαφορά μόλις λίγων ωρών.

Ο πατέρας βρισκόταν έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του, λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ της Κυριακής σε ηλικία 87 ετών και μόλις λίγες ώρες αργότερα, προδόθηκε από την καρδιά του και ο γιος του.

Ο άνδρας που ήταν 40 χρόνων, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άσβησε λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο, όπου τον μετέφερε συγγενικό του πρόσωπο, με τους γιατρούς να προσπαθούν μάταια, να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σοκαρισμένοι συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, δεν μπορούν να πιστέψουν πως πατέρας και γιος χάθηκαν τόσο απρόσμενα μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Η κηδεία τους θα γίνει τη Δευτέρα 12-9 και ώρα 18.00 από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σαραβαλι.

