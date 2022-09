Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία - στη μάχη και τα εναέρια (εικόνες)

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, σε περιοχή Μουζάκι στην Ηλεία.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία, οριοθετήθηκε γρήγορα.

Στην περιοχή επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί, μέχρι τώρα, κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2022

Πηγή εικόνων: ilialive.gr

