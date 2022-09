Δωδεκανήσα

Ρόδος: σύλληψη διακινητών με ανταλλαγή πυροβολισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το σκάφος πυροβόλισαν εναντίον του σκάφους του Λιμενικού. Οι συλληφθέντες, αφού προσάραξε το ταχύπλοο τους στα βράχια προσπάθησαν να διαφύγουν της σύλληψης.

Eνώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας προσήχθησαν χθες δύο Τούρκοι ηλικίας 35 και 21 ετών που συνελήφθησαν από λιμενικούς του Τμήματος Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, καθώς και για παράνομη είσοδο στην χώρα.

Ο 35χρονος κατηγορείται επιπλέον για κατοχή όπλου, οπλοφορία, οπλοχρησία.

Την 9η Σεπτεμβρίου 2022, περί ώρα 06:52 το λιμενικό ενημερώθηκε τηλεφωνικά, από Στρατιωτικό Παρατηρητήριο, για την ύπαρξη υπόπτου ταχύπλοου σκάφους το οποίο έπλεε με μεγάλη ταχύτητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προερχόμενο από παραλιακή περιοχή του Φετιγιέ προς την θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας.

Περί ώρα 07:13, το σκάφος εντοπίστηκε πλησίον βραχώδους ακτής, να αποβιβάζει ικανό αριθμό μεταναστών, άνευ σωσιβίων. Στην θέα του περιπολικού σκάφους του λιμενικού το ταχύπλοο αποβίβαζε βιαίως τους μετανάστες ενώ παράλληλα ανέπτυσσε ταχύτητα κινούμενο προς το περιπολικό σκάφος, με σκοπό να διαφύγει.

Κατά την διάρκεια της προσπάθειάς του να διαφύγει επιχείρησε να εμβολίσει το σκάφος του λιμενικού πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο 35χρονος πρόβαλε όπλο, στρέφοντας το και σημαδεύοντας το πλήρωμα του λιμενικού. Κατόπιν τούτου, οι λιμενικοί προχώρησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυρών σε ασφαλή τομέα.

Ο 35χρονος έστρεψε το σκάφος και το προσάραξε στην βραχώδη ακτή, όπου μαζί με τον δεύτερο πήδηξαν στα βράχια προκειμένου να διαφύγουν, πετώντας το πιστόλι.

Στελέχη του λιμενικού αποβιβάστηκαν στην στεριά και ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους ενώ συνέλαβαν και 9 μετανάστες. Το πιστόλι μάρκας “WALTHER”, διαμετρήματος 7,65mm βρέθηκε στα βράχια και κατασχέθηκε.

Από μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι οι μετανάστες, κανόνισαν την μεταφορά τους με κάποιον «Abu Joud» στον οποίο κατέβαλαν το ποσό των 6000 €, αλλά και σε κάποιον «Abu Yazan».

Το σημείο εκκίνησής τους ήταν το Φετιγιέ, επίσης αναγνώρισαν δύο συληφθέντες ως διακινητές – χειριστές του ταχύπλοου σκάφους με το οποίο μεταφέρθηκαν από την Τουρκία στην Ρόδο.

Οι δύο Τούρκοι ομολόγησαν τα όσα τους αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι έλαβαν 3.000 ευρώ έκαστος και ότι ο «Yamac», είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αρμόδιος για τα σκάφη και τα δρομολόγια που μεταφέρουν παράτυπους μετανάστες στην Ελλάδα.

Επίσης ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ως βασικά μέλη στην Τουρκία είναι οι Ramazan, Ozcan και ο Umut και ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας «Mustafa».

Προέκυψε εξάλλου ότι ο 35χρονος είχε κατηγορηθεί και την 02-01-2016 για μεταφορά παράτυπων μεταναστών στην Χίο.



Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Πάτρα: πατέρας και γιος πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών

Στο νοσοκομείο η Τζίνα Λολομπριτζίτα